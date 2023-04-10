Ненахов: Дзюба — вожак стаи, лидер «Локомотива», он лучший нападающий России

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, как изменился клуб после зимней паузы в чемпионате, а также заявил, что нападающий Артём Дзюба является лучшим представителем своего амплуа в России и лидером железнодорожников.

«В чём поменялся «Локомотив» после зимы? К нам пришёл хороший тренер, хорошие игроки, которые усилили. Всё, что от нас требуют, мы делаем. Это и есть результат.

Дзюба кажется вожаком стаи? Так и есть, абсолютно. Он наш лидер, тот человек, который может из ничего сделать момент. Плюс всегда может зацепиться за мяч. Для нас это большое усиление. Это лучший нападающий России. О чём тут можно говорить?» — приводит слова Ненахова «Матч ТВ».

После зимней паузы в РПЛ «Локомотив» провёл пять матчей в чемпионате России, выиграв четыре встречи и потерпев одно поражение.