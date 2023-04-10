Звёздная футболистка «Арсенала» объявила о приостановке карьеры по личным причинам

Полузащитница «Арсенала» и сборной Швейцарии Лия Валти рассказала, что приостанавливает карьеру.
«По личным причинам последние недели и месяцы были трудными, умственно и психологически утомительными. Было очень сложно сохранять концентрацию и пытаться каждый день выступать на своём обычном уровне.
Поэтому я попросила свой клуб и сборную о коротком личном перерыве. Я покинула расположение сборной Швейцарии несколько дней назад и взяла отпуск. Постараюсь сосредоточиться на своем благополучии и, надеюсь, вернусь выздоровевшей и с новыми силами», — написала Валти в соцсетях.
«Арсенал» в 16 матчах женской Суперлиги Англии набрал 38 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Выше располагаются «Челси» (40) и «Манчестер Юнайтед», проведший на матч больше.
- 10 апреля 2023
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