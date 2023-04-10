Роман Зобнин: игра с «Динамо» не является особенной для меня — всё забылось

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча с «Динамо» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги признался, что матчи с динамовцами уже не являются для него особенными.
«Игра с «Динамо» не является особенной для меня. Уже прошло много лет — всё забылось», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
29-летний Зобнин находился в структуре «Динамо» с 2013 по 2016 год. В 53 матчах за основной состав бело-голубых он забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Практически семь лет полузащитник выступает за «Спартак», с которым побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке России. Контракт между сторонами истекает летом 2024 года.
«Спартак» в 22 матчах РПЛ набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице третье место.
- 10 апреля 2023
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