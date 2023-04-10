«Одна из самых бедных команд России». Тренер «Легиона» — о бюджете клуба

Старший тренер махачкалинского «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал о бюджете клуба.

«Самая бедная команда Второй лиги? Почему только Второй? Думаю, одна из самых бедных всей страны. У «Ангушта», который выступает в КФК, бюджет в полтора раза больше. У нас 11–12 миллионов рублей.

Мы существуем на пожертвования. Из-за этого к нам постоянно претензии. Говорят, работаем вчёрную. Но смотрите: я работал в МВД, имамом. Это дало мне связи с разными людьми. Плюс все знают, что я всегда за развитие футболистов. Никакой коррупции и всего остального. Поэтому на первом этапе были два спонсора, которые закрывали большую часть бюджета, – футболисты Гаджибеков и Гусейнов. Они давали по шесть миллионов рублей в год. Исключительно благотворительные соображения.

Уже в то время мы экономили и копили. Понимали, что нужна подушка. Вот уйдут парни из своих клубов. Как я буду содержать «Легион»? И пару лет назад, как раз в сезоне-2020/2021, пришло время этим воспользоваться. Очень сложный период. Даже уволили начальника команды, который был с первого дня. Потому что не могли ему 40 тысяч рублей платить.

Но выгребли. Поднялись в таблице. Появились дополнительные спонсоры. Например, Хабиб Нурмагомедов посетил матч, он мой близкий друг. Он и привлёк бренд Gorilla в качестве спонсора», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.