Гулиев: видел, что запись нашего конфликта с Гогниевым попала в Сеть. Но не стал смотреть
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Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев вспомнил свой конфликт с бывшим главным тренером команды Спартаком Гогниевым. Запись беседы разъярённого специалиста с Гулиевым и Дмитрием Тихим попала в Сеть.
«Видел, что запись нашего конфликта с Гогниевым попала в Сеть. Но я даже смотреть не стал, вообще без разницы.
Чему научила эта история? Понял, что если человек вспылил, то самому лучше не нагнетать ещё больше. На команду этот конфликт не повлиял. У нас не та ситуация, когда в голове может быть место для чего-то, кроме мыслей — как выбраться из сложившейся ситуации», — сказал Гулиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
26-летний Гулиев в 14 матчах нынешнего сезона отметился результативной передачей.
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