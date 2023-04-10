Гулиев: видел, что запись нашего конфликта с Гогниевым попала в Сеть. Но не стал смотреть

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев вспомнил свой конфликт с бывшим главным тренером команды Спартаком Гогниевым. Запись беседы разъярённого специалиста с Гулиевым и Дмитрием Тихим попала в Сеть.

«Видел, что запись нашего конфликта с Гогниевым попала в Сеть. Но я даже смотреть не стал, вообще без разницы.

Чему научила эта история? Понял, что если человек вспылил, то самому лучше не нагнетать ещё больше. На команду этот конфликт не повлиял. У нас не та ситуация, когда в голове может быть место для чего-то, кроме мыслей — как выбраться из сложившейся ситуации», — сказал Гулиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

26-летний Гулиев в 14 матчах нынешнего сезона отметился результативной передачей.