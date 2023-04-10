Леонид Слуцкий высказался об игре «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями от просмотра матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2).

«Если говорить по моментам, то это была игра с взаимными возможностями. Если говорим статистически, по владению мячом, по подходам, наверное, «Зенит» был чуть-чуть острее. «Локомотив» не выглядел безнадёжно, они провели матч с шансами набрать очки», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Зенит» набрал 54 очка и оторвался от идущего вторым «Ростова» на 10 очков. Однако у ростовчан сегодня, 10 апреля, состоится выездной матч с «Оренбургом». «Локомотив», набравший 25 очков, располагается на 11-й позиции.