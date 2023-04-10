Дзюба: не хочу общаться с журналистами, устал: выигрываешь — король, проигрываешь — мёртв

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба объяснил своё решение не общаться с журналистами после матча 22-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2) тем, что устал от двуличного отношения представителей СМИ к его игре.

«Решил высказаться в социальных сетях, потому что не хочется общаться с журналистами, потому что устал от всего этого: выигрываешь – ты король, дифирамбы тебе поют, проигрываешь – ты мёртвый. Устал, у нас есть команда, а в командном виде спорта всё зависит от коллектива, а он у нас очень хороший. Я с большой честью нахожусь здесь, безумно счастлив стечению обстоятельств, благодаря которым нахожусь в «Локомотиве», — сказал Дзюба в видео в своих социальных сетях.