Тренер «Зенита» Оливейра: Малком и другие иностранцы счастливы и не хотят уходить из клуба

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям Оливейра высказался о возможном уходе из команды нападающего Малкома и других легионеров в летнее трансферное окно, заявив, что иностранные футболисты не хотят покидать российский клуб. Также специалист отметил, что сине-бело-голубые не будут препятствовать желанию игроков перейти в европейские клубы.

«Малком заявил, что раздумывает об уходе летом из «Зенита»? Это немного не так. Испанские СМИ, которым он давал интервью, написали его слова некорректно, переврали — Малком летом не хочет уходить из «Зенита». Понятно, что все хотят играть в самом сильном чемпионате, но, опять же, если к нам в клуб придёт по нему предложение, которое будет устраивать все стороны, любой футболист может уйти. Малком счастлив в «Зените», он очень рад, что команда добивается результата.

Никто из бразильцев не рассматривает вариант ухода из клуба летом, все намерены остаться, я с ними общался по этому поводу. Если поступит предложение, которое устроит всех, мы будем только рады, что наши ребята будут выступать за самые сильные клубы в мире. Малком супермотивирован, все видят, сколько мячей он забивает. История с несостоявшимся переходом в «ПСЖ» только помогла ему», — приводит слова Оливейры «РБ Спорт».