«Нас просто убивали админресурсом». Тренер «Легиона» — о давлении от республики

Старший тренер махачкалинского «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал, как руководство Республики Дагестан выбрало «Махачкалу» в качестве базового клуба для возрождения местного «Динамо».

«Наш клуб хотели сделать базовым для возрождения махачкалинского «Динамо»? Да. Мы общались с руководством республики. Пришёл новый глава, и ему о нас что-то нехорошее донесли. В итоге они пошли другим путем, сделав ставку на «Махачкалу». И в тот момент нас стали гнать чуть ли не со всех стадионов города. Дошло до того, что не было возможности даже тренироваться на полноформатном поле.

Нас просто убивали админресурсом для того, чтобы мы своими результатами не мешали им идти тем курсом, который они выбрали.

Это было уже летом прошлого года. Отдали последних хороших футболистов. Хотя до этого заняли седьмое место. Вот такое у нас понимание развития футбола. Мы ведь работали здесь, когда никого не было. Давали возможность дагестанским мальчишкам расти. А потом в момент стали никому не нужны», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.