Кержаков рассказал, как на Кипре владелец команды вмешивался в тренерский процесс

Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал, что в перерыве его последнего матча на посту наставника кипрского клуба владелец команды Дмитрий Пунин вмешался в тренерский процесс и сделал несколько замен игроков против желания специалиста.

«То, о чём я рассказывал до этого, – непрофессиональная среда, в которой я пытался находиться, пытался что-то изменить. То, что произошло в первом тайме последней игры, уже больше, чем непрофессиональная среда.

На 12-й минуте матча с «Олимпиакосом» из Никосии ко мне подошел спортивный директор: «Нужно сделать такие-то замены». Я ответил: «Давай каждый будет заниматься своим делом, пожалуйста». Спортдир повторил: «Нет, ты должен это сделать, позвонил Пунин, сказал, что этого игрока нужно перевести туда, а этого – заменить».

Уже после матча жена рассказала, что спортивный директор, который обычно сидит на скамейке, поднялся на трибуну, где сидел Пунин с помощником-киприотом. У них состоялся диалог, Пунин ярко жестикулировал.

В перерыве Пунин с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: «Нам сказали, что сегодня мы больше не играем». В моём понимании устройства футбола и тренерской профессии, такое недопустимо. Я даже не мог представить, что такое возможно в чемпионате, где четыре команды выступают в еврокубках», — приводит слова Кержакова Sports.ru.