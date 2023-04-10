Кержаков: спортдиректор «Кармиотиссы» сказал, вечером заплатит, звоню, он: «Какие деньги?»

Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал, как спортивный директор кипрской команды отказался выплачивать российскому специалисту компенсацию за расторжение контракта.
«На следующий день после матча приехал в офис, чтобы подписать бумаги и рассчитаться. Спортивный директор сказал: «Пожалуйста, подпиши, а я съезжу в банк, сниму деньги, вечером передам». Я подписал.
Прошло часов пять, звоню: «Ну что, когда встречаемся?» – «Чуть попозже, дай ещё несколько минут». Прошло ещё часа два, пишу: «Какие-то проблемы? Что происходит?» Спортдир отвечает: «Тренер, удачи, было приятно с тобой поработать». – «Извини, а что по деньгам?» – «Каким деньгам? Ты же подписал бумагу, что у тебя нет к нам претензий», — приводит слова Кержакова Sports.ru.
- 10 апреля 2023
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