Андрей Тихонов ответил на вопрос, есть ли у «Спартака» «промесозависимость»
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов считает, что у команды есть зависимость от нападающего Квинси Промеса.
«Есть ли у «Спартака» «промесозависимость»? Промес играет большую роль в группе атаки «Спартака»: разгоняет атаки, отдаёт хорошие передачи. Да и его индивидуальные качества… Без него команда выглядит по-другому. Конечно, есть зависимость. Когда главная звезда не играет и в составе нет футболиста, который определяет часть игры, — это проблема», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
31-летний Промес в нынешнем сезоне в 30 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал девять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
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