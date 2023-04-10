«Зачем вы рискуете у своих ворот?» Ловчев — о матче «Зенита» с «Локомотивом»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит» (1:2).

«Локо» совершенно не боялся соперника, и не последнюю роль в этом настрое сыграл Дзюба — с первых минут «Локо» набросился на соперника, был очень агрессивен. Дзюба снова показал себя и вожаком, и техничным игроком — один пас пяткой чего стоит. Когда игрок в матче с бывшей командой играет вот так, это производит впечатление, такие штучки дают уверенность своей команде.

«Зенит» же играл по европейской моде, которая начинает приживаться и в российском футболе. Вот эти розыгрыши от своих ворот, когда в перепасе начинает активно участвовать и вратарь, ни к чему хорошему не приводят. Запоминаются ляпы — и вратарей, и футболистов, которые ошибаются вблизи у своих ворот. Сейчас ошибся полевой игрок, которого обокрал Глушенков и пробил здорово. Я понять вот этих розыгрышей не могу — зачем вы рискуете, играете в минёров, если всё равно вот эта возня у своих ворот часто заканчивается тем, что вратарь или защитник засаживает мячом на чужую половину? Почему не убрать этот риск? Мы смотрим на то, как играют топ-команды Европы, но забываем о том, что уровень их футболистов позволяет это делать. А тут наши команды сами закладывают эти мины, начиная этот перепас, и сами потом на них подрываются.

Но своим голом «Локо» разбудил «Зенит», который действовал чуть вальяжно, с осознанием своего положения. Если в первом тайме игра железнодорожникам удавалась, то после гола «Зенит» включился, а во втором просто прижал соперника к воротам — победа абсолютно заслуженна. И отмечу радость Семака после матча, давно я не видел, чтобы Сергей так радовался. Видимо, последние неудачи и вылет из Кубка создали определённую нервозность», — написал Ловчев в телеграм-канале.