Ловчев: думаю, Дзюба видел Семака и не пожал руку специально

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение об инциденте, когда нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой «Зенита» — 2:1.

«Думаю, Дзюба видел Семака. И не пожал руку специально. Это точно говорит об отношении Артёма к тренеру — видимо, что-то при расставании с «Зенитом» случилось и у игрока есть вопросы.

Вокруг Дзюбы много шума — заявления, шоу, эфиры. На это я бы посмотрел так. Думаю, и сам Дзюба понимает, и до других уже дошло — ты востребован и нужен всем, когда ты действующий футболист, когда ты в топе. Но как только заканчиваешь с футболом, не нужен никому — футбол идёт дальше, а ты остаёшься один на один сам с собой. Не нужен ни клубам, ни сборной. Живи, как сможешь, на что можешь. Дзюба это понимает и копит себе пиар-капитал уже сейчас. Всё это хорошо, но не вызывает вопросов только до того момента, пока ты сам играешь хорошо», — написал Ловчев в телеграм-канале.