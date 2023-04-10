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Ловчев: Дзюба — безоговорочно сегодня главная персона нашего футбола

Ловчев: Дзюба — безоговорочно сегодня главная персона нашего футбола
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«У меня впечатление, что Дзюба идёт на фильм о себе. Он яркий персонаж, с ним постоянно что-то происходит, плюс — и это главное — он играет хорошо, он сам себя слепил, как бы и кто бы к нему ни относился. Удивительно — вроде бы много злобы вокруг него, его не любят как спартачи, так и зенитовцы, но только о нём и говорят.

Это же потрясающе — перед матчем «Локо» — «Зенит» никто не говорит о соперниках, все говорят только об одном человеке. Это многое объясняет о нашем футболе. Человек полгода не играл в футбол вообще, где-то тренировался индивидуально, а потом выходит — и лучший. Когда Дзюба мотивирован и зол, он может команду поднять на большую высоту. Он безоговорочно сегодня главная персона нашего футбола», — написал Ловчев в телеграм-канале.

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