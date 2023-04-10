Дмитрий Булыкин: никто не хочет преследовать «Зенит». На 99% они не отдадут первое место
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин считает, что «Зенит» из Санкт-Петербурга практически гарантировал себе победу в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Такой отрыв от второго места — это много. Никто не хочет преследовать «Зенит». Все надеялись на «Спартак» и соседние команды. Но, видимо, нас ждёт жаркая борьба за второе место.
Первое место «Зенит» на 99% не отдаст. Они сегодня хорошо выглядели. С таким мастерством они не упустят чемпионство», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Зенит» в 22 матчах турнира набрал 54 очка и занимает в турнирной таблице первое место. Ниже располагается «Ростов» (44), у которого выездной матч с «Оренбургом» в запасе.
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