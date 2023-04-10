Слуцкий: «Спартак» сравнял счёт с «Динамо» из-за спорного пенальти, но доминировал в матче

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о назначенном пенальти в ворота «Динамо» в концовке встречи со «Спартаком» (3:3) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Пенальти на Романе Зобнине? Сложная тема, которая будет обсуждаться в ЭСК. Говорят про похожий момент, когда было взаимодействие между Даниилом Фоминым и Александром Соболевым. Гиперспорная ситуация. Моё мнение — этот эпизод не тянул на 11-метровый удар, но арбитр смотрел VAR, решение принималось долго. Поставить пенальти в концовке встречи — всегда полускандальная ситуация.
Несмотря на то что «Спартак» сравнял только после спорного пенальти, по качеству игры красно-белые сильно доминировали. Невероятное стечение обстоятельств, там были курьёзные голы — ошибки Александра Селихова», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.
- 10 апреля 2023
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