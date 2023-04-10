Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Легиона» Магомедкамилов заявил, что работает в клубе без зарплаты

Тренер «Легиона» Магомедкамилов заявил, что работает в клубе без зарплаты
Комментарии

Старший тренер махачкалинского «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал, что работает в клубе без зарплаты.

«Мы не с болельщиков берём, кстати, а с тех, кого выращиваем. Я говорю футболистам – мы в тебя вложили силы, время, если из тебя вышел толк, ты поднялся – помоги остальным. Есть же примеры – Бакаев, Оздоев создали свои школы в соседних республиках. Это большое дело. Я своих пацанов воспитываю так же.

Сам, кстати, в футболе я не получил ни одного рубля. Ещё до этого построил дом. Сдаю его в аренду. 100 тысяч в месяц имею. На жизнь хватает. Ничего особо не покупаю. Семь лет езжу на одной машине. При этом четверо детей», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Материалы по теме
«Предлагали три миллиона, чтобы мы проиграли». В России милиционер стал главным тренером
Эксклюзив
«Предлагали три миллиона, чтобы мы проиграли». В России милиционер стал главным тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023