Тренер «Легиона» Магомедкамилов заявил, что работает в клубе без зарплаты
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Старший тренер махачкалинского «Легиона» Ахмад Магомедкамилов рассказал, что работает в клубе без зарплаты.
«Мы не с болельщиков берём, кстати, а с тех, кого выращиваем. Я говорю футболистам – мы в тебя вложили силы, время, если из тебя вышел толк, ты поднялся – помоги остальным. Есть же примеры – Бакаев, Оздоев создали свои школы в соседних республиках. Это большое дело. Я своих пацанов воспитываю так же.
Сам, кстати, в футболе я не получил ни одного рубля. Ещё до этого построил дом. Сдаю его в аренду. 100 тысяч в месяц имею. На жизнь хватает. Ничего особо не покупаю. Семь лет езжу на одной машине. При этом четверо детей», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
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