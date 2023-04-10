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«Это была сумасшедшая игра». Эдегор — о матче «Ливерпуль» — «Арсенал»

«Это была сумасшедшая игра». Эдегор — о матче «Ливерпуль» — «Арсенал»
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Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал результативную ничью с «Ливерпулем» в матче АПЛ (2:2). Норвежец отметил, что это была сумасшедшая игра.

«Это была сумасшедшая игра. Мы начали действительно хорошо. Мы контролировали игру первые 40 минут до того, как они забили. После этого игра немного изменилась и у нас не получалось контролировать мяч. Они создали много моментов. Рамсдейл был очень хорош и спасал нас. Расстроены, что не смогли победить, но мы заработали одно очко и будем двигаться дальше. С «Ливерпулем» нужно очень хорошо владеть мячом. Если вы отдадите его им, они бросятся на вас, а болельщики дадут им дополнительный импульс», — приводит слова Эдегора «твиттер» Arsenal Informer со ссылкой на BBC.

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