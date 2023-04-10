Чилуэлл продлит контракт с «Челси», несмотря на интерес «Манчестер Сити» — Орнштейн

Крайний защитник лондонского «Челси» Бен Чилуэлл продлит контракт с клубом. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».

По информации источника, футболист подпишет контракт до 2027 года, несмотря на интерес к себе со стороны «Манчестер Сити». Предыдущее соглашение 26-летнего Чилуэлла было рассчитано до 2025 года.

Чилуэлл играет за «Челси» с 2020 года. «Аристократы» заплатили за футболиста «Лестеру» немногим больше € 50 млн. Крайний защитник сыграл за лондонцев 26 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после 30 сыгранных матчей с 29 набранными очками.

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