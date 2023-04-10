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Тренер «Легиона»: матчи в низших лигах выигрываются в коридорах, а не на поле

Тренер «Легиона»: матчи в низших лигах выигрываются в коридорах, а не на поле
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Старший тренер махачкалинского «Легиона» Ахмад Магомедкамилов заявил, что матчи в российских низших лигах зачастую выигрывают в коридорах, а не на поле.

«Я говорю как есть. Хотя, конечно, это многим не понравится. Во Второй лиге большинство клубов заранее примерно знает, кто выйдет в первый дивизион. Это видно по судейству, административным моментам. У нас матчи в низших лигах зачастую выигрывают в коридорах, а не на поле», — сказал Магомедкамилов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Легион» занимает 12-е место в турнирной таблице группы 1 российской Второй лиги сезона-2022/2023. Команда Ахмада Магомедкамилова набрала 17 очков после 23 матчей. Лидирует «Черноморец» (54).

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