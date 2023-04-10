«Оренбург» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 10 апреля 2023, понедельник. 17:00 МСК Оренбург Оренбург Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома одержал победу в матче с «Оренбургом» со счётом 2:1. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз и Николай Комличенко (оба — с пенальти). За гостей забил Дмитрий Воробьёв (с пенальти).

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка после 21 матча. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 32 очка. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.