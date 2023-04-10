Гаджи Гаджиев: жизненный опыт подсказывает — Дзюба не пожал руку Семаку непреднамеренно

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение об инциденте, когда нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой «Зенита» — 2:1.

«Много бывает ситуаций, когда человек находится в своих мыслях, и можешь брата родного перед носом не заметить. Жизненный опыт подсказывает, что Дзюба не пожал руку Семаку непреднамеренно. Если же так, то это могло быть от огорчения поражением, плохого настроения. Если и осталось что-то личное от совместной работы Артёма и Сергея Семака, то надо это преодолевать», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.