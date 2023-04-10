Гаджи Гаджиев: жизненный опыт подсказывает — Дзюба не пожал руку Семаку непреднамеренно
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение об инциденте, когда нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой «Зенита» — 2:1.
«Много бывает ситуаций, когда человек находится в своих мыслях, и можешь брата родного перед носом не заметить. Жизненный опыт подсказывает, что Дзюба не пожал руку Семаку непреднамеренно. Если же так, то это могло быть от огорчения поражением, плохого настроения. Если и осталось что-то личное от совместной работы Артёма и Сергея Семака, то надо это преодолевать», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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