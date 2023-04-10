«Сочи» объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера
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Футбольный клуб «Сочи» в своём официальном телеграм-канале объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера сочинского клуба назначен Дмитрий Хохлов.
«Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всём жизненном пути. Благодарим специалиста за проделанную совместную работу», — гласит заявление клуба.
О назначении 70-летнего Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в ноябре прошлого года. Под руководством специалиста сочинцы провели пять матчей, в которых одержали две победы и потерпели три поражения. Сейчас «Сочи» идёт в турнирной таблице чемпионата России на девятом месте, набрав в 22 матчах 31 очко.
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