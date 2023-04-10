Мостовой: обалдеть, а зачем «Сочи» брал Бердыева? Опять какие-то личные закулисные интриги

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Обалдеть, а зачем «Сочи» брал Бердыева? Лишний раз говорим о некомпетентности людей. Вы думали, что Бердыев среди сезона придёт и команда выиграет десять игр?! Тем более Бердыева пять лет никто не знал.

Никакой логики нет вообще. Опять какие-то личные закулисные интриги. Это неожиданно и бессмысленно. Не потому, что это Бердыев, а сама ситуация», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бердыев возглавил команду в ноябре 2022 года и отработал с ней пять матчей в Российской Премьер-Лиге. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов, входивший в тренерский штаб.