Канчельскис: глупые люди из «Сочи» не поверили в Бердыева. Жуликам сразу нужен результат

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».
«Уход Курбана Бердыева из «Сочи» — самое глупое решение, которое может быть. В нашем футболе работают жулики, дилетанты и проходимцы. Они и убивают наш футбол. Зачем тогда было брать Бердыева? Они не понимали, что сразу результата не будет? Жуликам и проходимцам сразу нужен результат. Я ничему не удивляюсь. Удачи им и счастья. Пускай думают, как быть дальше. Когда люди не сталкиваются с реальными вещами, им сложно объяснить, что тренерство — тяжёлый труд, нужно время, доверие.
Какой результат вы хотите? «Сочи» — в середине таблицы, команда строится. Там думают, что, раз они заняли второе место, они должны занимать высшие позиции постоянно. Заблуждаются. Эти жулики-проходимцы не понимают в футболе и рассказывают, как он развивается. С ними сложно бороться. Жаль, что глупые люди не поверили в такого хорошего специалиста», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 10 апреля 2023
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