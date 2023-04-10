Непомнящий: если Дзюба неправ в ситуации с Семаком, то найдёт возможность извиниться

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об инциденте после матча 22-го тура РПЛ между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» (1:2) с участием нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы и наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Ситуация неоднозначная. Сколько таких эпизодов во время игр бывает, когда футболисты с тренерами вступают в перепалки или игроки не жмут друг другу руки! Тут желание доказать перевесило. Обидное поражение, не получилось забить, Артёма захлестнули эмоции, и он хотел поскорее уйти с поля.

Если он действительно неправ, то найдёт все возможности извиниться. Его можно понять, команда проиграла, сильно расстроился, никакого значения не стоит предавать этому эпизоду с Сергеем Семаком. Когда Дзюба играл за «Томь», у меня с ним никаких проблем не было. Артём — парень с характером.

С характером бойца спортивная злость у него в крови. На протяжении всей карьеры он доказывает это. Вчера у него многое не получалось, он был на эмоциях, давайте простим его», — приводит слова Непомнящего Legalbet.