Юран: у меня были предложения от клубов Первой лиги, но я не хотел там работать
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, что до перехода в нижегородскую команду им интересовались клубы Мелбет Первой лиги.
«У меня были предложения из Первой лиги, но я не хотел туда идти. Был интерес от клубов РПЛ, но до конкретики не доходил вопрос. Почему «Пари НН»? Нижний Новгород — город с традициями, здесь живут болельщики, которые любят свою команду, тут прекрасный стадион. Здесь есть всё, чтобы развивать команду дальше. Было хорошее предложение, и я его принял», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что контакты с Юраном вёл казанский «Рубин», который недоволен результатами под руководством Юрия Уткульбаева. Юран занял вакантное место в «Пари НН» после ухода Артёма Горлова.
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