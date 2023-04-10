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Гаджи Гаджиев предположил, почему Курбан Бердыев покинул «Сочи»

Гаджи Гаджиев предположил, почему Курбан Бердыев покинул «Сочи»
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал мнение, почему российский специалист Курбан Бердыев покинул «Сочи». Сегодня, 10 апреля, «Сочи» объявил об уходе Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.

«Решение неожиданное. Мотивы Бердыева понятны. Думаю, в первую очередь это решение главного тренера, которое вызвано тем, что не выполнялись условия договора. У команды много проблем. Клуб, как и тренер, ответственный за достижение какого-то результата. Это всё достигается совместными усилиями. Когда приглашают игроков или тренеров, о чём-то договариваются. Но эти условия не были выполнены», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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