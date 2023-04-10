Владислав Радимов предположил, почему Артём Дзюба не пожал руку Сергею Семаку

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на эпизод, который произошёл в матче команды с «Локомотивом» (2:1) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. После окончания встречи экс-форвард клуба из Санкт-Петербурга Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Самый обсуждаемый эпизод вчерашнего матча — Артем Дзюба отказал в рукопожатии Сергею Семаку, хотя, судя по всему, видел его. Если честно, удивления это не вызывает, потому что ещё до игры Артём давал комментарии прессе и признавался, что расставание с тренером прошло не слишком гладко.

Наверняка на такое поведения повлиял и результат матча; упущенная победа для железнодорожников при неплохой игре — это обидно, поэтому настроение у Артёма было явно не на подъёме», — написал Радимов в своём телеграм-канале.