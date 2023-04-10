Радимов — о Семаке с Дзюбой: Сергей повёл себя адекватно, не дав истории продолжения
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов похвалил главного тренера команды Сергея Семака за поведение в эпизоде с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой. Семак после матча шёл к футболисту с протянутой рукой, однако тот её не пожал. Позднее Дзюба заявил, что не заметил Семака.
«Сергей повёл себя адекватно, традиционно дипломатично, что на поле, что в послематчевых комментариях, по сути, не дав истории продолжения. Думаю, про это забудут совсем скоро», — написал Радимов в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее неоднократно сообщалось, что во времена совместной работы в «Зените» у Дзюбы и Семака были не лучшие отношения. Дзюба играл под руководством Семака с 2018 по 2022 год, а затем покинул клуб в статусе свободного агента.
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