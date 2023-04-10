«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Оренбург» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Ковалёв, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Лангович, Прохин, Сильянов, Байрамян, Миронов, Тугарев, Селява, Комличенко.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома одержал победу в матче с «Оренбургом» со счётом 2:1. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз и Николай Комличенко (оба — с пенальти). За гостей забил Дмитрий Воробьёв (с пенальти).
«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка после 21 матча. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 32 очка. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.
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