Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал победу в матче РПЛ с «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1).

«Прежде всего, поздравляю своих игроков с важной победой. Это был третий матч на неделе. В четверг мы проводили кубковую встречу и имели меньше трёх дней на восстановление. С учётом этого мы можем быть удовлетворены тем, что сделали», — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.

На четвёртой минуте встречи полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов открыл счёт точным ударом головой. На 15-й минуте он удвоил преимущество своей команды, реализовав выход один на один с Артуром Нигматуллиным. В середине второго тайма третий гол «Краснодара» забил колумбийский легионер Джон Кордоба. На 70-й минуте арбитр встречи Сергей Чебан назначил пенальти в ворота хозяев за фол Сергея Волкова на Никите Каккоеве. 11-метровый удар реализовал Тимур Сулейманов.