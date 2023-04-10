Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал победу в матче РПЛ с «Пари Нижний Новгород»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о победе в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:1).
«Прежде всего, поздравляю своих игроков с важной победой. Это был третий матч на неделе. В четверг мы проводили кубковую встречу и имели меньше трёх дней на восстановление. С учётом этого мы можем быть удовлетворены тем, что сделали», — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.
На четвёртой минуте встречи полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов открыл счёт точным ударом головой. На 15-й минуте он удвоил преимущество своей команды, реализовав выход один на один с Артуром Нигматуллиным. В середине второго тайма третий гол «Краснодара» забил колумбийский легионер Джон Кордоба. На 70-й минуте арбитр встречи Сергей Чебан назначил пенальти в ворота хозяев за фол Сергея Волкова на Никите Каккоеве. 11-метровый удар реализовал Тимур Сулейманов.
- 10 апреля 2023
-
16:45
-
16:34
-
16:32
-
16:25
-
16:12
-
16:10
-
16:01
-
15:56
-
15:52
-
15:40
-
15:40
-
15:31
-
15:25
-
15:24
-
14:54
-
14:53
-
14:51
-
14:46
-
14:30
-
14:30
-
14:26
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:08
-
14:00
-
13:57
-
13:50
-
13:50
-
13:46
-
13:23
-
13:20
-
13:10
-
13:03
-
13:01