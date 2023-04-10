Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков: владелец «Кармиотиссы» хотел в еврокубки и продавать лучших игроков, винегрет

Кержаков: владелец «Кармиотиссы» хотел в еврокубки и продавать лучших игроков, винегрет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал, какие цели в кипрском клубе ставил владелец команды Дмитрий Пунин. Российский специалист назвал амбиции функционера «винегретом».

«Как Пунин участвует в жизни команды? Пунин – человек, который выделяет деньги. Мы с ним разговаривали лишь один раз. Он рассказал о векторе развития клуба, если можно так сказать. Для меня это было странно.

Пунин говорил, что «Кармиотисса» должна побеждать, играть в Европе, показывать красивый футбол, развивать молодых игроков для перепродажи. Винегрет.

Он спрашивал: «У нас есть те, кого можно продать?» Я отвечал, что есть несколько хороших игроков. «Тогда будем продавать». – «Как мы их продадим, если в следующем сезоне хотим бороться за место в еврокубках?» – «А, тогда не будем», — приводит слова Кержакова Sports.ru.

Материалы по теме
Александр Кержаков рассказал, зачем ездил к Федотову в ЦСКА и к Йокановичу в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023