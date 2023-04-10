Кержаков: владелец «Кармиотиссы» хотел в еврокубки и продавать лучших игроков, винегрет

Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал, какие цели в кипрском клубе ставил владелец команды Дмитрий Пунин. Российский специалист назвал амбиции функционера «винегретом».

«Как Пунин участвует в жизни команды? Пунин – человек, который выделяет деньги. Мы с ним разговаривали лишь один раз. Он рассказал о векторе развития клуба, если можно так сказать. Для меня это было странно.

Пунин говорил, что «Кармиотисса» должна побеждать, играть в Европе, показывать красивый футбол, развивать молодых игроков для перепродажи. Винегрет.

Он спрашивал: «У нас есть те, кого можно продать?» Я отвечал, что есть несколько хороших игроков. «Тогда будем продавать». – «Как мы их продадим, если в следующем сезоне хотим бороться за место в еврокубках?» – «А, тогда не будем», — приводит слова Кержакова Sports.ru.