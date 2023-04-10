Зделар: Кубок России очень важен для ЦСКА, стараемся побеждать в каждом матче
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил важность чемпионата России и Кубка страны для московской команды, заявив, что для армейцев важны оба соревнования, так как они стараюсь побеждать в каждом матче.
«Что сейчас главнее для ЦСКА — чемпионат или Кубок России? Мы идём от игры к игре. Потому что, конечно, Кубок России очень важен для нас, мы провели много хороших игр. Но всё же оба соревнования очень важны для нас. Я думаю, что мы должны идти от игры к игре, стараться побеждать в каждом матче», — приводит слова Зделара ТАСС.
В Кубке России ЦСКА сыграет с екатеринбургским «Уралом» в финале Пути РПЛ. Матчи пройдут 19 апреля в Екатеринбурге и 4 мая в Москве. Победитель противостояния выйдет в финал Кубка России.
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