Сергей Веденеев: «Зенит» проиграет — все ищут интригу, выиграет — сразу поздравлять

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о вчерашнем матче 22-го тура чемпионата России, в котором петербуржская команда была сильнее московского «Локомотива» (2:1).
«Игра была очень упорной, как и ожидалось. «Локомотив» долго сопротивлялся. На первый тайм их сил хватило, а в середине второго — начали заканчиваться, допустили пару ошибок. Второй мяч «Зенита» был забит за счёт усталости защитников и отличной игры бразильцев. Предполагаю, что игроки «Локомотива» получили задание плотно играть с Малкомом и Клаудиньо, но взять их не удалось. Бразильцы в очередной раз подтвердили свой класс. Результат закономерен. «Локомотив» играл хорошо, но «Зенит» — ещё лучше.
Можно ли поздравлять «Зенит» с чемпионством? Проиграют — все ищут интригу, выиграют — сразу поздравлять. Никто не может ничего предугадать заранее. Кто мог предположить, что Барриос получит травму и без него будет очень трудно? Вчера за пять минут до конца лежал Родригао — что-то с коленом. Может, он не будет играть в следующем матче. «Зенит» вполне реально может потерять очки в оставшихся матчах.
Эпизод с Дзюбой и Семаком — их личные проблемы. Даже не хочется обсуждать», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
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