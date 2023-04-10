«Оренбург» — «Ростов»: Брайан Мансилья открыл счёт на 14-й минуте

Продолжается матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте хозяева вышли вперёд. Ударом под перекладину счёт открыл Брайан Мансилья.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» дома одержал победу в матче с «Оренбургом» со счётом 2:1. В составе ростовчан отличились Дмитрий Полоз и Николай Комличенко (оба — с пенальти). За гостей забил Дмитрий Воробьёв (с пенальти).

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 44 очка после 21 матча. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 32 очка. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.