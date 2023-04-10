«Зенит» U12 принял участие в международном Кубке Измира

Детская команда «Зенита» до 12 лет приняла участие в международном Кубке Измира.
В рамках группового этапа команда провела восемь матчей и уступила лишь однажды — с минимальным счетом сине-бело-голубые потерпели поражение в игре с немецким «Шальке-04». В группе H были обыграны бельгийский «Вестерло» (1:0), турецкие «Бешикташ» (2:1), «Гиресунспор» (6:0) и «Измир» (3:0), а также французский «Метц» (6:0) и азербайджанский «Нефтчи» (6:0). Встреча с итальянским «Ювентусом» завершилась результативной ничьей — 2:2.
Благодаря успешному выступлению на групповом этапе «Зенит» с первого места вышел в плей-офф. Основное время матча 1/16 финала с немецким «Байером» завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти игроки «Байера» оказались точнее — 6:5.
По итогам турнира капитан «Зенита», нападающий Иван Умнов, стал лучшим бомбардиром первенства. Кроме того, благодаря яркой игре петербуржцы были отмечены специальным призом.
Международный турнир Кубок Измира проводится футбольным клубом «Алтынорду» с 2013 года. В разное время в Кубке Измира принимали участие более 250 клубов, среди которых «Зенит», «Милан», «Аякс», «Андерлехт», «Атлетик Бильбао», «АЗ Алкмар», «Бенфика», «Селтик», «Челси», «Гамбург», «Лацио», «Лестер Сити», «Манчестер Сити», «Марсель», «ПСЖ», «Парма» и другие.
- 10 апреля 2023
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