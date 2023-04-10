Ройс продлит контракт с «Боруссией», существенно снизив зарплатные требования

Дортмундская «Боруссия» намерена сохранить своего капитана Марко Ройса ещё как минимум на сезон.

Ройс согласился продлить сотрудничество с клубом до лета 2024 года, сообщает Bild. По информации источника, ради возможности остаться в «Боруссии» Ройс пошёл на значительное снижение зарплатных требований: его жалование может уменьшиться вдвое.

Действующий контракт 33-летнего немецкого футболиста истекает в июне 2023 года. В сезоне-2022/2023 в 24 матчах за «Боруссию» во всех турнирах Ройс забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Немецкий футболист играет за дортмундцев на протяжении 11 лет. Ройс перешёл в «Боруссию» летом 2012 года из одноимённого мёнхенгладбахского клуба. В составе «шмелей» немец провёл 380 матчей и смог отметиться 161 голом.