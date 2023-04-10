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Лукас Эрнандес возобновил тренировки после разрыва «крестов» на ЧМ-2022

Лукас Эрнандес возобновил тренировки после разрыва «крестов» на ЧМ-2022
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Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес возобновил тренировки с мячом после операции на крестообразных связках, об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Эрнандес получил разрыв крестообразных связок правого колена на 12-й минуте первого матча сборной Франции на ЧМ-2022 — с командой Австралии (4:1). По результатам обследования защитник вынужден был пропустить оставшуюся часть турнира, в котором французы завоевали серебряные медали. В основном составе сборной место Лукаса на левом фланге обороны занял его брат Тео Эрнандес, выступающий за «Милан».

За «Баварию» футболист не играет с ноября прошлого года. На клубном уровне в сезоне-2022/2023 Эрнандес забил один гол и отдал одну результативную передачу в 11 матчах.

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