Лукас Эрнандес возобновил тренировки после разрыва «крестов» на ЧМ-2022
Поделиться
Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес возобновил тренировки с мячом после операции на крестообразных связках, об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Эрнандес получил разрыв крестообразных связок правого колена на 12-й минуте первого матча сборной Франции на ЧМ-2022 — с командой Австралии (4:1). По результатам обследования защитник вынужден был пропустить оставшуюся часть турнира, в котором французы завоевали серебряные медали. В основном составе сборной место Лукаса на левом фланге обороны занял его брат Тео Эрнандес, выступающий за «Милан».
За «Баварию» футболист не играет с ноября прошлого года. На клубном уровне в сезоне-2022/2023 Эрнандес забил один гол и отдал одну результативную передачу в 11 матчах.
Комментарии
- 10 апреля 2023
-
19:50
-
19:48
-
19:46
-
19:42
-
19:36
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:59
-
17:59
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:30
-
17:26
-
17:20
-
17:16
-
17:15
-
17:11
-
16:45
Партнерский контент