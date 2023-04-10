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«Ростов» избежал поражения на поле «Оренбурга», пропустив дважды до перерыва

«Ростов» избежал поражения на поле «Оренбурга», пропустив дважды до перерыва
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Финальный свисток зафиксировал результативную ничью со счётом 2:2.

На 14-й минуте матча эффектным ударом под перекладину счёт открыл форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья. Через восемь минут Владимир Обухов сделал счёт 2:0 в пользу хозяев – это первый гол нападающего в текущем розыгрыше РПЛ.

Во втором тайме вышедший на замену Егор Голенков сократил отставание до минимального, поразив ворота «Оренбурга» с ближней дистанции. За минуту до конца основного времени защитник «Ростова» Максим Осипенко восстановил равновесие. Отметим, что на 59-й минуте матча при счёте 2:0 Роман Сафьян при помощи VAR отменил гол Ренато Гойковича, зафиксировав фол в атаке.

«Ростов» сохранил за собой второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 22 матчей. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 33 очка. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
10 апреля 2023, понедельник. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мансилья – 14'   2:0 Обухов – 22'   2:1 Голенков – 80'   2:2 Осипенко – 89'
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