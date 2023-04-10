Чалову покорилась отметка в 100 результативных действий за ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов добрался до отметки в 100 результативных действий в составе армейцев.
В субботу, 9 апреля, ЦСКА на своём поле в матче 22-го тура РПЛ разгромил «Химки» со счётом 3:0. Нападающий армейцев Федор Чалов в этой игре отметился голевой передачей на Ивана Облякова при первом взятии ворот. Таким образом, результативное действие Чалова в игре с «Химками» стало для него 100-м в составе армейцев.
Вчерашний матч 22-го тура РПЛ оказался богат на достижения, связанные с цифрой 100: защитник ЦСКА Игорь Дивеев провёл свой 100-й матч в чемпионате России.
Отдельно стоит отметить, что сегодня, 10 апреля, Фёдору Чалову исполнилось 25 лет. Футболист провёл 209 матчей в составе ЦСКА, забил 65 голов и сделал 35 результативных передач. За московскую команду Чалов выступает с 2016 года.
- 10 апреля 2023
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