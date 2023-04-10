«Ростов» в третий раз за сезон ушёл от поражения, отыгравшись с 0:2 в матче РПЛ
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«Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, уступая по ходу встречи со счётом 0:2.
Ранее «Ростову» дважды удавалось уйти от поражения в матчах РПЛ, отыгравшись со счёта 0:2. Ростовчане обыграли «Краснодар» (3:2) в 12-м туре и сыграли вничью с «Сочи» (2:2) в 6-м туре.
«Ростов» сохранил за собой второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 22 матчей. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 33 очка. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.
В следующем туре чемпионата России «Ростову» предстоит дома сыграть с «Зенитом», а «Оренбургу» — с «Локомотивом».
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