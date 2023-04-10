Гвардиола: в футболе проигрываешь чаще, чем побеждаешь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему ему не удаётся снова выиграть Лигу чемпионов после триумфа времён «Барселоны».

«У нас высокие амбиции, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, мы сражаемся за это. Каждый сезон наша цель, цель каждого из нас, – обыгрывать лучшие команды Европы. Мы хотим побеждать, но это не всегда означает, что мы сможем добиться своего. В футболе, в спорте в целом проигрываешь чаще, чем побеждаешь. Могу привести в пример Майкла Джордана, величайшего спортсмена, по моему мнению: он не всегда выигрывал чемпионат НБА. Сколько титулов он выиграл? Шесть. Сколько сезонов он провёл? 16. Или Джек Никлаус. В скольких крупных турнирах он участвовал за свои 30 или 40 лет игры в гольф? Четыре в год, значит, около 120. Сколько из них он выиграл, 18? Ух ты! Он больше проигрывал, чем побеждал», – сказал Гвардиола в понедельник во время пресс-конференции.

С момента прихода в «Манчестер Сити» в 2016 году тренер Гвардиола так и не смог выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, во вторник, 11 апреля, «Сити» встретится с мюнхенской «Баварией» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.