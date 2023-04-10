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Турнирная таблица РПЛ после 22-го тура: отрыв «Зенита» от «Ростова» вырос до девяти очков

Завершился 22-й тур Российской Премьер-Лиги. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (54 очка), обыгравший «Локомотив» со счётом 2:1. На втором месте находится «Ростов» (45), сыгравший вничью с «Оренбургом», а на третьем — «Спартак» (42), разошедшийся миром с «Динамо» (3:3).

На четвёртом месте находится ЦСКА (41), разгромивший «Химки» со счётом 3:0, на пятом — «Ахмат» (36), обыгравший «Урал» (2:0), на шестом — «Динамо» (36), на седьмом — «Краснодар» (35), победивший «Пари Нижний Новгород» (3:1), а на восьмом — «Оренбург» (33).

На девятой строчке располагается «Сочи» (31), проигравший «Крыльям Советов» (1:2), на десятой — «Урал» (25), на 11-й — «Локомотив» (25), а на 12-й — «Крылья Советов» (24).

В зоне стыковых матчей находятся «Пари Нижний Новгород» (19) и «Факел» (17), проигравший «Торпедо» со счётом 2:0. В зоне вылета расположились «Химки» (13) и «Торпедо» (13).