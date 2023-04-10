Скира: приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед» на лето будет топ-нападающий

В летнее трансферное окно приоритетом для клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» станет подписание нового нападающего с именем, сообщает инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
По информации журналиста, тренерский штаб манкунианцев уже составил список потенциальных новобранцев, способных усилить атаку команды. Так, в шорт-лист «МЮ» попали нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн, лидер атаки «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен, а также нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Сербии Душан Влахович.
Ранее стало известно о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг лично контактировал с 22-летним хавбеком «Фейеноорда» Оркуном Кёкчю с целью переманить игрока в Манчестер.
«МЮ» занимает четвёртое место в текущем сезоне чемпионата Англии, набрав 56 очков в 29 матчах.
- 10 апреля 2023
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