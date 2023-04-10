Форвард «Химок» Гильерме высказался о разгромном поражении от ЦСКА

Нападающий подмосковных «Химок» Маркос Гильерме прокомментировал исход матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Это был трудный матч с большой командой. Мы сделали всё, что в наших силах — все хотели победить. Очень сожалеем, что проиграли. Но мы продолжим работать, чтобы подниматься в таблице. У «Химок» впереди шесть матчей, чтобы сделать всё от нас зависящее — нам надо побеждать.

Прошла всего одна неделя, как у нас появился новый тренер. Он хороший специалист, который поможет нам добиться поставленных целей», — сказал Гильерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В воскресенье, 9 апреля, ЦСКА принимал дома «Химки» и одержал уверенную победу со счётом 3:0. Отличились Иван Обляков, Бактиёр Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль.