Форвард «Химок» Гильерме высказался о разгромном поражении от ЦСКА

Нападающий подмосковных «Химок» Маркос Гильерме прокомментировал исход матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«Это был трудный матч с большой командой. Мы сделали всё, что в наших силах — все хотели победить. Очень сожалеем, что проиграли. Но мы продолжим работать, чтобы подниматься в таблице. У «Химок» впереди шесть матчей, чтобы сделать всё от нас зависящее — нам надо побеждать.
Прошла всего одна неделя, как у нас появился новый тренер. Он хороший специалист, который поможет нам добиться поставленных целей», — сказал Гильерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В воскресенье, 9 апреля, ЦСКА принимал дома «Химки» и одержал уверенную победу со счётом 3:0. Отличились Иван Обляков, Бактиёр Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль.
- 10 апреля 2023
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