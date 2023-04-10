Мостовой: уже можно говорить о чемпионстве «Зенита». Интрига продержалась 22 тура

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвёл итоги матча 22-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом», который завершился победой петербуржцев со счётом 2:1.

«Так и прогнозировали, что «Зенит» скорее выиграет, потому что ранее оступились в игре с ЦСКА. «Локомотив» в первом тайме — молодцы: многое получалось за счёт Глушенкова, Пиняева и Дзюбы.

Во втором тайме полностью включились Вендел, Клаудиньо и Малком, поэтому превосходство в мастерстве сразу бросилось в глаза. Сейчас уже можно говорить о чемпионстве «Зенита». Интрига продержалась 22 тура. А держал эту интригу «Зенит», проиграв там, сыграв вничью ещё где-то», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.