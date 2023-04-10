Мостовой: уже можно говорить о чемпионстве «Зенита». Интрига продержалась 22 тура

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой подвёл итоги матча 22-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом», который завершился победой петербуржцев со счётом 2:1.
«Так и прогнозировали, что «Зенит» скорее выиграет, потому что ранее оступились в игре с ЦСКА. «Локомотив» в первом тайме — молодцы: многое получалось за счёт Глушенкова, Пиняева и Дзюбы.
Во втором тайме полностью включились Вендел, Клаудиньо и Малком, поэтому превосходство в мастерстве сразу бросилось в глаза. Сейчас уже можно говорить о чемпионстве «Зенита». Интрига продержалась 22 тура. А держал эту интригу «Зенит», проиграв там, сыграв вничью ещё где-то», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
- 10 апреля 2023
-
21:27
-
21:18
-
21:15
-
21:08
-
21:02
-
21:00
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
20:45
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:12
-
20:11
-
19:50
-
19:48
-
19:46
-
19:42
-
19:36
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:52
-
18:45
-
18:44
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:13