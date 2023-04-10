Карпин рассказал, почему получил жёлтую карточку во время матча с «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему главный арбитр матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» Владислав Безбородов показал ему жёлтую карточку.

«Как обычно. Если судья говорит, что была рука, а далее были ещё две передачи и только потом гол, получается, теперь можно играть и обрабатывать мяч руками. Вы слышали о таком правиле? Я тоже нет», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

«Ростов» сохранил за собой второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 22 матчей. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 33 очка. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 54 очка.