Источник: переговоры Бенитеса с «Лестером» провалились, команду возглавит Дин Смит

Испанский специалист Рафаэль Бенитес не станет преемником Брендана Роджерса на посту главного тренера «Лестера», сообщает Sky Sports.
По информации издания, переговоры руководства клуба английской Премьер-лиги с Бенитесом завершились безрезультатно – стороны не смогли прийти к соглашению. Британские СМИ уверены, что «лисам» в этой ситуации ничего не остаётся, как доверить ключи от раздевалки Дину Смиту. Тренер, поднимавший в Премьер-лигу «Астон Виллу», был уволен из «Норвича» в декабре прошлого года. Контракт с ним будет заключён до конца сезона, а помощниками Смита станут Крэйг Шекспир и Джон Терри.
Добавим, что Шекспир входил в штаб Клаудио Раньери, когда «Лестер» выиграл чемпионский титул в 2016 году, и затем занимал пост главного тренера после увольнения итальянца.
- 10 апреля 2023
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